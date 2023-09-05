Гроші спрямують для покращення перебування ВПО: на Закарпатті скасували будівництво стадіону за 43 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. На Закарпатті скасували будівництво стадіону за 43 млн гривень. Проєкт мав коштувати державному бюджету 43 млн грн. Завершити будівництво планувалося 2024 року. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, пише УНН.
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Бюро економічної безпеки встановило, що кошторисна вартість будівництва у 2021 році стадіону складала 23 мільйона гривень, а вже 2023 року зросла майже вдвічі, і складає 43 млн гривень.
Зважаючи на те, що територія України та об’єкти її інфраструктури систематично піддаються ракетним обстрілам з боку російської федерації БЕБ направили до органу місцевого самоврядування рекомендаційний лист щодо скасування закупівлі робіт та можливої передачі коштів з місцевого бюджету на потреби ЗСУ.
За результатами проведених заходів, торги скасували.
Крім того, на сесії сільської ради ухвалено рішення щодо спрямування коштів для покращення перебування внутрішньо переміщених осіб та для здійснення заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану.
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