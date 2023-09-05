Деньги направят для улучшения пребывания ВПЛ: на Закарпатье отменили строительство стадиона за 43 млн гривен

Детали

Бюро экономической безопасности установило, что сметная стоимость строительства в 2021 году стадиона составляла 23 миллиона гривен, а уже в 2023 году выросла почти вдвое, и составляет 43 млн гривен.

Учитывая то, что территория Украины и объекты ее инфраструктуры систематически подвергаются ракетным обстрелам со стороны российской федерации БЭБ направили в орган местного самоуправления рекомендательное письмо об отмене закупки работ и возможной передачи средств из местного бюджета на нужды ВСУ.

По результатам проведенных мероприятий, торги отменили.

Кроме того, на сессии сельского совета принято решение о направлении средств для улучшения пребывания внутренне перемещенных лиц и для осуществления мероприятий, направленных на поддержку гражданского населения в условиях военного положения.

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