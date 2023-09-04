Бронежилети, каски, тепловізори на майже 3 млн грн: БЕБ передало на потреби ЗСУ товари, вилучені в ході розслідування

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"Бронежилети, плитоноски, каски, оптичні приціли, магазини та тепловізори вартістю 2,9 мільйона гривень отримала одна з військових частин – таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд міста Києва за клопотанням БЕБ спільно з Офісом генерального прокурора України", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ці товари вилучили у ході розслідування щодо незаконного використання товарів гуманітарної допомоги та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час обшуків магазинів у Черкаській та Миколаївській областях детективи БЕБ та працівники Офісу Генпрокурора виявили, що бронежилети, турнікети, тактичні шоломи, тепловізори, радіостанції та інше військове майно були без відповідних сертифікатів. Крім цього, були відсутні супровідні документи, що підтверджують їх походження та легальне ввезення на територію України, повідомили в ОГП.

За участі прокурорів Офісу Генпрокурора суд задовольнив клопотання про звернення в дохід держави вилучених товарів військового призначення на майже 3 мільйони гривень. Їх передали на потреби Збройних Сил України.

Нагадаємо

Офіс Генерального прокурора 1 вересня повідомив, що правоохоронці повідомили про підозру очільнику благодійного фонду, який організував "схеми" втечі призовників за кордон.