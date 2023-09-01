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Керівник благодійного фонду організував "схеми" для виїзду ухилянтів за кордон - прокуратура

Керівник благодійного фонду організував "схеми" для виїзду ухилянтів за кордон - прокуратура

Київ • УНН

 • 431269 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру очільнику благодійного фонду у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України та у зловживанні впливом. Затриманий організував «схеми» втечі призовників за кордон. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офис Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, керівник одного з місцевих благодійних фондів на розробив дві схеми виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

За першому схемою харків’янин безпідставно вносив чоловіків до інформаційної системи «Шлях» в якості волонтерів місцевого благодійного фонду. Така послуга вартувала втікачам 1,5 тис доларів США.

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За іншою схемою підозрюваний надавав чоловікам фіктивні документи з місцевих ТЦК та СП, а саме довідки військово-лікарської комісії та про відстрочку від призову на службу. Це вже коштувало ухилянтам майже 4,5 тис доларів США.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до незаконної схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон.

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