Керівник благодійного фонду організував "схеми" для виїзду ухилянтів за кордон - прокуратура

Деталі

За даними слідства, керівник одного з місцевих благодійних фондів на розробив дві схеми виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

За першому схемою харків’янин безпідставно вносив чоловіків до інформаційної системи «Шлях» в якості волонтерів місцевого благодійного фонду. Така послуга вартувала втікачам 1,5 тис доларів США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українців, які незаконно виїхали за підробленими документами, можуть екстрадувати на батьківщину – Арахамія

За іншою схемою підозрюваний надавав чоловікам фіктивні документи з місцевих ТЦК та СП, а саме довідки військово-лікарської комісії та про відстрочку від призову на службу. Це вже коштувало ухилянтам майже 4,5 тис доларів США.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до незаконної схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон.