Керівник благодійного фонду організував "схеми" для виїзду ухилянтів за кордон - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру очільнику благодійного фонду у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України та у зловживанні впливом. Затриманий організував «схеми» втечі призовників за кордон. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офис Генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, керівник одного з місцевих благодійних фондів на розробив дві схеми виїзду чоловіків призовного віку за кордон.
За першому схемою харків’янин безпідставно вносив чоловіків до інформаційної системи «Шлях» в якості волонтерів місцевого благодійного фонду. Така послуга вартувала втікачам 1,5 тис доларів США.
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За іншою схемою підозрюваний надавав чоловікам фіктивні документи з місцевих ТЦК та СП, а саме довідки військово-лікарської комісії та про відстрочку від призову на службу. Це вже коштувало ухилянтам майже 4,5 тис доларів США.
Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до незаконної схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон.