Руководитель благотворительного фонда организовал "схемы" для выезда уклонистов за границу - прокуратура

Детали

По данным следствия, руководитель одного из местных благотворительных фондов разработал две схемы выезда мужчин призывного возраста за границу.

По первой схеме харьковчанин’безосновательно вносил мужчин в информационную систему «Шлях» в качестве волонтеров местного благотворительного фонда. Такая услуга стоила беглецам 1,5 тыс долларов США.

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По другой схеме подозреваемый предоставлял мужчинам фиктивные документы из местных ТЦК и СП, а именно справки военно-врачебной комиссии и об отсрочке от призыва на службу. Это уже стоило уклонистам почти 4,5 тыс долларов США.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления других лиц, причастных к незаконной схеме выезда военнообязанных за границу.