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Руководитель благотворительного фонда организовал "схемы" для выезда уклонистов за границу - прокуратура

Руководитель благотворительного фонда организовал "схемы" для выезда уклонистов за границу - прокуратура

Киев • УНН

 • 431269 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении главе благотворительного фонда в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и в злоупотреблении влиянием. Задержанный организовал «схемы» побега призывников за границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, руководитель одного из местных благотворительных фондов разработал две схемы выезда мужчин призывного возраста за границу.

По первой схеме харьковчанин’безосновательно вносил мужчин в информационную систему «Шлях» в качестве волонтеров местного благотворительного фонда. Такая услуга стоила беглецам 1,5 тыс долларов США.

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По другой схеме подозреваемый предоставлял мужчинам фиктивные документы из местных ТЦК и СП, а именно справки военно-врачебной комиссии и об отсрочке от призыва на службу. Это уже стоило уклонистам почти 4,5 тыс долларов США.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления других лиц, причастных к незаконной схеме выезда военнообязанных за границу.

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