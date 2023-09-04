Бронежилеты, каски, тепловизоры на почти 3 млн грн: БЭБ передало на нужды ВСУ товары, изъятые в ходе расследования

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"Бронежилеты, плитоноски, каски, оптические прицелы, магазины и тепловизоры стоимостью 2,9 миллиона гривен получила одна из воинских частей – такое решение принял Шевченковский районный суд города Киева по ходатайству БЭБ совместно с Офисом генерального прокурора Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что эти товары изъяли в ходе расследования относительно незаконного использования товаров гуманитарной помощи и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Во время обысков магазинов в Черкасской и Николаевской областях детективы БЭБ и работники Офиса Генпрокурора обнаружили, что бронежилеты, турникеты, тактические шлемы, тепловизоры, радиостанции и другое военное имущество были без соответствующих сертификатов. Кроме этого, отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие их происхождение и легальный ввоз на территорию Украины, сообщили в ОГП.

При участии прокуроров Офиса Генпрокурора суд удовлетворил ходатайство об обращении в доход государства изъятых товаров военного назначения на почти 3 миллиона гривен. Их передали на нужды Вооруженных Сил Украины.

Напомним

Офис Генерального прокурора 1 сентября сообщил, что правоохранители сообщили о подозрении главе благотворительного фонда, который организовал "схемы" побега призывников за границу.