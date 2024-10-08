Війська рф вдарили по Костянтинівці: одна людина загинула, ще 6 поранено
Київ • УНН
Російські війська атакували Костянтинівку на Донеччині, скинувши три керовані авіабомби. Внаслідок удару загинула 1 людина, 6 поранено, пошкоджено 17 багатоповерхівок та інші об'єкти.
У вівторок, 8 жовтня, російські війська атакували Костянтинівку, що на Донеччині. Внаслідок ворожого обстрілу щонайменше 1 людина загинула і ще 6 поранено. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Щонайменше 1 людина загинула і 6 поранено внаслідок удару по Костянтинівці. Сьогодні ввечері росіяни скинули на місто три керовані авіабомби, поцілили у два житлові будинки та зруйновану раніше будівлю
За його словами, внаслідок атаки пошкоджені 17 багатоповерхівок, 3 освітні заклади, 3 газогони і 7 автівок. Наразі на місці працюють органи влади та всі відповідальні служби.
Нагадаємо
За добу, 7 жовтня, російські загарбники завдали 2 809 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Одна людина загинула. Також понад 10 жителів області постраждали, серед поранених є діти.