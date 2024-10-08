Войска рф ударили по Константиновке: один человек погиб, еще 6 ранены
Киев • УНН
Российские войска атаковали Константиновку в Донецкой области, сбросив три управляемые авиабомбы. В результате удара погиб 1 человек, 6 ранены, повреждены 17 многоэтажек и другие объекты.
Во вторник, 8 октября, российские войска атаковали Константиновку, что в Донецкой области. В результате вражеского обстрела по меньшей мере 1 человек погиб и еще 6 ранены. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
По меньшей мере 1 человек погиб и 6 ранены в результате удара по Константиновке. Сегодня вечером россияне сбросили на город три управляемые авиабомбы, попали в два жилых дома и разрушенное ранее здание
По его словам, в результате атаки повреждены 17 многоэтажек, 3 образовательных учреждения, 3 газопровода и 7 автомобилей. Сейчас на месте работают органы власти и все ответственные службы.
Напомним,
За сутки, 7 октября, российские захватчики нанесли 2 809 ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Один человек погиб. Также более 10 жителей области пострадали, среди раненых есть дети.