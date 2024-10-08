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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф ударили по Константиновке: один человек погиб, еще 6 ранены

Войска рф ударили по Константиновке: один человек погиб, еще 6 ранены

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 16:38  •  4155 просмотра

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Российские войска атаковали Константиновку в Донецкой области, сбросив три управляемые авиабомбы. В результате удара погиб 1 человек, 6 ранены, повреждены 17 многоэтажек и другие объекты.

Во вторник, 8 октября, российские войска атаковали Константиновку, что в Донецкой области. В результате вражеского обстрела по меньшей мере 1 человек погиб и еще 6 ранены. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По меньшей мере 1 человек погиб и 6 ранены в результате удара по Константиновке. Сегодня вечером россияне сбросили на город три управляемые авиабомбы, попали в два жилых дома и разрушенное ранее здание

- заявил Филашкин. 

По его словам, в результате атаки повреждены 17 многоэтажек, 3 образовательных учреждения, 3 газопровода и 7 автомобилей. Сейчас на месте работают органы власти и все ответственные службы.

Напомним,

За сутки, 7 октября, российские захватчики нанесли 2 809 ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Один человек погиб. Также более 10 жителей области пострадали, среди раненых есть дети.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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