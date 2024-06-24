Війська рф обстріляли село на Херсонщині: загинула жінка
Київ • УНН
71-річна жінка загинула у своєму будинку в селі Гаврилівка Херсонської області в результаті обстрілу з боку росії.
російська армія обстріляла село Гаврилівка Бериславського району Херсонської області, внаслідок чого у своєму будинку загинула жінка. начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
російські військові обстріляли Гаврилівку Новоолександрівської громади. Внаслідок ворожого удару у власній оселі загинула 71-річна жінка,
Доповнення
Минулої доби на Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення та зафіксовано значні матеріальні збитки в області.