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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3640 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Війська рф обстріляли село на Херсонщині: загинула жінка

Київ • УНН

 • 18576 перегляди

71-річна жінка загинула у своєму будинку в селі Гаврилівка Херсонської області в результаті обстрілу з боку росії.

Війська рф обстріляли село на Херсонщині: загинула жінка

російська армія обстріляла село Гаврилівка Бериславського району Херсонської області, внаслідок чого у своєму будинку загинула жінка. начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

російські військові обстріляли Гаврилівку Новоолександрівської громади. Внаслідок ворожого удару у власній оселі загинула 71-річна жінка,

- йдеться у повідомленні.

Доповнення

Минулої доби на Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення та зафіксовано значні матеріальні збитки в області.

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