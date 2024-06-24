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"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей
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Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта
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Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады
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Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы
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Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)
ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф
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Люди требуют от Черниговской ОВА ремонта дороги, которую разрушают два агрохолдинга - как отреагировали чиновники
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Ретроградный Сатурн и Черная Луна: прогноз для всех знаков Зодиака на 24 – 30 июня
Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии
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