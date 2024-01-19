Війська рф обстріляли Нікополь та Марганець, минулося без загиблих
Київ • УНН
Увечері 18 січня російські війська обстріляли Нікополь і Марганець, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Про постраждалих внаслідок цих обстрілів не повідомлялося.
Ввечері 18 січня окупант вдарив по по райцентру, згодом уночі атакував місто Марганець. Про це у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
З артилерії російські окупанти знову цілили по Нікопольщині. Ввечері ворог ще раз вдарив по райцентру. Опівночі – переключився на Марганець.
За даними очільника Дніпропетровської ОВА, в результаті атаки загарбників, загиблих та постраждалих немає, крім того вказується, що після зазначених атак, решта ночі і ранок пройшли спокійно.
Решта ночі в районі пройшла без атак. Як і в цілому на території області.
Нагадаємо
Напередодні, 17 січня, росіяни 12 разів атакували дронами-камікадзе Дніпропетровщину, та здійснили по регіону 4 прицільних обстріли з артилерії. За даними обласної влади постраждалі вдень хлопці у лікарні. Юнак у стані середньої тяжкості.
Також УНН повідомляв, що ворог вночі обстріляв з артилерії Очаків та Куцурубську громаду Миколаївщини
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