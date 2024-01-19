Войска рф обстреляли Никополь и Марганец, обошлось без погибших

Вечером 18 января оккупант ударил по райцентру, затем ночью атаковал город Марганец. Об этом в своем Telegram-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Из артиллерии российские оккупанты снова целились по Никопольщине. Вечером враг еще раз ударил по райцентру. В полночь - переключился на Марганец. - говорится в сообщении.

По данным главы Днепропетровской ОГА, в результате атаки захватчиков, погибших и пострадавших нет, кроме того указывается, что после указанных атак, остальная часть ночи и утро прошли спокойно.

Остальная ночь в районе прошла без атак. Как и в целом на территории области. - сообщил Лысак.

Напомним,

Накануне, 17 января, россияне 12 раз атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область, и осуществили по региону 4 прицельных обстрела из артиллерии. По данным областной власти пострадавшие днем ребята в больнице. Юноша в состоянии средней тяжести.

Также УНН сообщал, что враг ночью обстрелял из артиллерии Очаков и Куцурубскую громаду Николаевщины

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