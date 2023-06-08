Виготовляли комплектуючі для рф: серед організаторів схеми - екснардеп-регіонал Дашутін
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Затримано власників та топменеджмент концерну, який забезпечував продукцією російський військово-промисловий комплекс після вторгнення рф в Україну. Серед організаторів схеми - екснардеп-регіонал Григорій Дашутін, передає УНН.
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Як повідомили у ДБР, концерн займав друге місце у списку постачальників товарів для російських компаній, експортуючи 95% своєї виробленої продукції з України. З 24 лютого 2022 року він поставив до рф комплектуючих щонайменше на понад 160 млн грн.
За даними слідчих, продукція концерну використовувалась безпосередньо у військово-промисловому комплексі російської федерації, в тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення війни проти України. Діяльність самого концерну було заблоковано у листопаді 2022 року.
Зазначається, що наразі слідчі та правоохоронці проводять понад 30 обшуків.
За даними слідства, одним із організаторів виготовлення комплектуючих для рф був колишній нардеп Партії Регіонів. І хоч у ДБР імені екснардепа не називають, УНН з власних джерел стало відомо, що йдеться про Григорія Дашутіна.
"Зокрема, у колишнього нардепа знайдено книги, які звеличують росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки та навіть комсомольський значок, який турботливо зберігався серед цінних речей", - йдеться у повідомленні ДБР.
Також у деяких підозрюваних були знайдені російські паспорти.
"До складу злочинної організації увійшло щонайменше 14 осіб, з-поміж близьких родичів екснардепа, менеджменту промислово-інноваційної групи компаній та громадян росії", - зазначили в ДБР.
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