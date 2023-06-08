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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Изготавливали комплектующие для рф: среди организаторов схемы - экс-нардеп-регионал Дашутин

Киев • УНН

 • 869270 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Задержаны владельцы и топ-менеджмент концерна, который обеспечивал продукцией российский военно-промышленный комплекс после вторжения рф в Украину. Среди организаторов схемы - экс-нардеп-регионал Григорий Дашутин, передает УНН.

Изготавливали комплектующие для рф: среди организаторов схемы - экс-нардеп-регионал Дашутин

Детали

Как сообщили в ГБР, концерн занимал второе место в списке поставщиков товаров для российских компаний, экспортируя 95% своей производимой продукции из Украины. С 24 февраля 2022 года он поставил в рф комплектующих минимум на более чем 160 млн грн.

По данным следователей, продукция концерна использовалась непосредственно в военно-промышленном комплексе российской федерации, в том числе на Донецком и Запорожском направлениях во время ведения войны против Украины. Деятельность самого концерна была заблокирована в ноябре 2022 года.

Отмечается, что сейчас следователи и правоохранители проводят более 30 обысков.

По данным следствия, одним из организаторов изготовления комплектующих для рф был бывший нардеп Партии регионов. И хотя в ГБР имени экс-нардепа не называют, УНН из собственных источников стало известно, что речь идет о Григории Дашутине.

"В частности, у бывшего нардепа найдены книги, которые превозносят россию и пропагандируют ее имперские нарративы, российские награды и даже комсомольский значок, который заботливо хранился среди ценных вещей", - говорится в сообщении ГБР.

Также у некоторых подозреваемых были найдены российские паспорта.

"В состав преступной организации вошло не менее 14 человек, среди близких родственников экс-нардепа, менеджмента промышленно-инновационной группы компаний и граждан россии", - отметили в ГБР.

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