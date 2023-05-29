Вигідніше ремонтувати гуртожитки для переселенців, ніж будувати модульні містечка - Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Ремонт гуртожитків для переселенців є ефективнішим вкладенням грошей, ніж будівництво модульних містечок. Про це заявила віцепрем’єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
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"Це проста математика. На моє переконання, вигідніше вкладати ресурси в ремонт існуючих гуртожитків. У нас достатньо обʼєктів такого типу", - заявила Верещук.
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Міністерка пояснила, що досвід експлуатації модульних містечок для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) показав, що їх "неможливо будувати швидко й у великих масштабах". За її словами, у 25 побудованих модульних містечках проживає приблизно 5 тисяч переселенців, що "неспівмірно" із загальною кількістю ВПО, які потребують тимчасового житла.
Крім цього, додала міністерка, утримання модульних містечок є досить затратним для місцевих бюджетів.
"Водночас в Україні є велика кількість обʼєктів типу гуртожитків. Їх можна було б відремонтувати чи переобладнати під тимчасове житло для переселенців", - резюмувала Верещук.
Нагадаємо
Заступниця голови КМДА Марина Хонда повідомила, що за період повномасштабної війни у Києві зареєструвалися 247 тисяч 794 внутрішньо переміщені особи.