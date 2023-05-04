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З початку повномасштабного вторгнення у Києві зареєструвалися майже 250 тисяч переселенців, 45 тисяч з них діти - КМДА

З початку повномасштабного вторгнення у Києві зареєструвалися майже 250 тисяч переселенців, 45 тисяч з них діти - КМДА

Київ • УНН

 • 1119347 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. За період повномасштабної війни у столиці зареєструвалися 247 тисяч 794 внутрішньо переміщені особи, повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, пише УНН.

Цитата

«Від початку повномасштабного вторгнення до столиці перемістилися майже 250 тисяч людей, які були змушені залишити свої домівки через російську агресію. Із них понад 45 тисяч – це діти. Найбільше внутрішньо переміщених осіб зареєстровані у Дарницькому районі Києва – майже 40 тисяч, Оболонському – більше 30 тисяч і Святошинському – близько 29 тисяч», – зазначила Марина Хонда. За її словами, усього з 2014 року в столиці зареєструвалися понад 384 тисячі внутрішньо переміщених осіб, із яких близько 66 тисяч – діти.

«Це більше 307 тисяч сімей, понад 64 тисячі пенсіонерів та майже 14 тисяч людей із інвалідністю. Найбільше людей переїжджають із Донецької та Луганської областей. Також багато з Херсонської, Харківської та Запорізької. Ми також розуміємо, що кількість людей значно більша, адже не всі стають на облік як ВПО» – розповіла заступниця голови КМДА.

Нагадаємо

Щоби стати на облік як внутрішньо переміщена особа, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання чи Центру надання адміністративних послуг. Також можна подати відповідну заявку через застосунок «Дія».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців

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