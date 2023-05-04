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С начала полномасштабного вторжения в Киеве зарегистрировались почти 250 тысяч переселенцев, 45 тысяч из них дети - КГГА

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. За период полномасштабной войны в столице зарегистрировались 247 тысяч 794 внутренне перемещенных лица, сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, пишет УНН.

Цитата

«С начала полномасштабного вторжения в столицу переместились почти 250 тысяч человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской агрессии. Из них более 45 тысяч – это дети. Больше всего внутренне перемещенных лиц зарегистрированы в Дарницком районе Киева – почти 40 тысяч, Оболонском – более 30 тысяч и Святошинском – около 29 тысяч», – отметила Марина Хонда. По ее словам, всего с 2014 года в столице зарегистрировались более 384 тысяч внутренне перемещенных лиц, из которых около 66 тысяч – дети.

«Это более 307 тысяч семей, более 64 тысяч пенсионеров и почти 14 тысяч людей с инвалидностью. Больше всего людей переезжают из Донецкой и Луганской областей. Также много из Херсонской, Харьковской и Запорожской. Мы также понимаем, что количество людей значительно больше, ведь не все становятся на учет как ВПЛ» – рассказала заместитель председателя КГГА.

Напомним

Чтобы стать на учет как внутренне перемещенное лицо, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства или Центр предоставления административных услуг. Также можно подать соответствующую заявку через приложение «Дія».

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