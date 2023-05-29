Выгоднее ремонтировать общежития для переселенцев, чем строить модульные городки - Верещук

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"Это простая математика. По моему убеждению, выгоднее вкладывать ресурсы в ремонт существующих общежитий. У нас достаточно объектов такого типа", - заявила Верещук.

Детали

Министр объяснила, что опыт эксплуатации модульных городков для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) показал, что их "невозможно строить быстро и в больших масштабах". По ее словам, в 25 построенных модульных городках проживает примерно 5 тысяч переселенцев, что "несоизмеримо" с общим количеством ВПЛ, нуждающихся во временном жилье.

Кроме этого, добавила министр, содержание модульных городков является достаточно затратным для местных бюджетов.

"В то же время в Украине есть большое количество объектов типа общежитий. Их можно было бы отремонтировать или переоборудовать под временное жилье для переселенцев", - резюмировала Верещук.

Напомним

Заместитель председателя КГГА Марина Хонда сообщила, что за период полномасштабной войны в Киеве зарегистрировались 247 тысяч 794 внутренне перемещенных лица.