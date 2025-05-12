В'єтнам і росія домовилися про будівництво атомних електростанцій
Київ • УНН
В'єтнам і росія домовилися швидко провести переговори та підписати угоди про будівництво атомних електростанцій. Також сторони домовились про посилення співпраці у нафтовій і газовій промисловості.
В'єтнам і росія домовилися швидко провести переговори та підписати угоди про будівництво атомних електростанцій у В'єтнамі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Видання посилається на спільну заяву двох країн після візиту до москви в’єтнамського лідера То Лама.
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Видання вказує, що В'єтнам відновив плани з розробки атомних електростанцій, які були призупинені майже десять років тому, у рамках своїх зусиль з "нарощування потужностей з виробництва електроенергії для підтримки швидкозростаючої економіки".
"В'єтнам і росія також домовилися посилити співпрацю в нафтовій і газовій промисловості, включаючи постачання російської сирої нафти і зрідженого природного газу до В'єтнаму", - йдеться у статті.
Нагадаємо
У квітні прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Чінь заявив, що його країна має "унікальний зв'язок" зі США. Цю заяву він зробив на тлі торгівельних переговорів з адміністрацією президента Дональда Трампа в надії уникнути великих тарифів на свою продукцію.
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