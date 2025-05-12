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Вьетнам и россия договорились о строительстве атомных электростанций

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Вьетнам и россия договорились быстро провести переговоры и подписать соглашения о строительстве атомных электростанций. Также стороны договорились об усилении сотрудничества в нефтяной и газовой промышленности.

Вьетнам и россия договорились о строительстве атомных электростанций

Вьетнам и россия договорились быстро провести переговоры и подписать соглашения о строительстве атомных электростанций во Вьетнаме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание ссылается на совместное заявление двух стран после визита в москву вьетнамского лидера То Лама.

Разработка станций с передовыми технологиями будет строго соответствовать нормам ядерной и радиационной безопасности и пойдет на пользу социально-экономическому развитию

- говорится в заявлении.

Издание указывает, что Вьетнам возобновил планы по разработке атомных электростанций, которые были приостановлены почти десять лет назад, в рамках своих усилий по "наращиванию мощностей по производству электроэнергии для поддержки быстрорастущей экономики".

"Вьетнам и россия также договорились усилить сотрудничество в нефтяной и газовой промышленности, включая поставки российской сырой нефти и сжиженного природного газа во Вьетнам", - говорится в статье.

Напомним

В апреле премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь заявил, что его страна имеет "уникальную связь" с США. Это заявление он сделал на фоне торговых переговоров с администрацией президента Дональда Трампа в надежде избежать больших тарифов на свою продукцию.

Вьетнам укрепляет оборону с США на фоне таможенного давления08.04.25, 04:53 • 3672 просмотра

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