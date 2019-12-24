Відзавтра набуває чинності закон про статус учасників бойових дій для добровольців

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Закон, яким додаються до переліку учасників бойових дій осіб, які добровільно захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо виконували бойові завдання антитерористичної операції в районах її проведення не менше ніж 30 календарних днів, набуває чинності 25 грудня, на наступний день після опублікування в газеті Верховної Ради "Голос України", повідомляє УНН.