Відзавтра набуває чинності закон про статус учасників бойових дій для добровольців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Закон, яким додаються до переліку учасників бойових дій осіб, які добровільно захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо виконували бойові завдання антитерористичної операції в районах її проведення не менше ніж 30 календарних днів, набуває чинності 25 грудня, на наступний день після опублікування в газеті Верховної Ради "Голос України", повідомляє УНН.
Йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції".
"Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2020 року", - йдеться у тексті закону.
Законом встановлено, що рішення про надання статусу учасника бойових дій особам приймається міжвідомчою комісією, утвореною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, роз'яснили у Міноборони.
Порядок надання статусу учасника бойових дій особам та позбавлення такого статусу, а також райони антитерористичної операції визначаються Кабінетом міністрів України.
Згідно із законом, цей статус не поширюється на працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також на осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність).
Законом встановлено механізм прийняття рішення про надання статусу учасника бойових дій таким особам та встановлюються відповідні підстави.
Законом також поширено відповідні державні соціальні пільги та гарантії на цих осіб та членів їх сімей.
Нагадаємо, ВР підтримала надання статусу учасників бойових дій добровольцям 4 грудня.