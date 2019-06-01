Відсутній на засіданні РНБО Луценко нагадав про загрозу газової блокади України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. В Україні є загроза газової блокади.Таку думку висловив Генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook, передає УНН.
"Вчора відбулося перше засідання РНБО під головуванням Президента Зеленського. Розглядали проблеми в галузі енергетики. Якби пан секретар Данилюк не забув мене запросити туди, я б сказав наступне. Росія накопичила у європейських (важливо - неукраїнських) сховищах великі обсяги газу для зимового споживання ЄС. Очевидно, що країна-агресор планує блокаду нашої труби", - зазначив Луценко.
За його словами, власних обсягів газу не вистачить для підтримання тиску в газотранспортній системі, а для імпорту газу треба додатково 3 млрд кубометрів газу. В цих умовах треба терміново скасувати рішення Кабміну про вилучення 90% доходів "Нафтогазу".
Крім того, за його словами, незаконний відбір газу приватними облгазами склав цього року 5 млрд. кубометрів. До кінця року обсяг розкрадань може скласти 10 млрд кубів.
"Очевидно, що треба не тільки сподіватися дій від НАБУ, але й позбавити, нарешті, ці штучні олігархічні годівниці статусу постачання газу населенню, що переноситься вже з 2015 року", - наголосив Генпрокурор.
При цьому він додав, що в умовах оголошеної РФ нафтової блокади Україна має в силу давно затверджених санкцій проти "Роснєфті" нарешті передати в державне управління цілісний майновий комплекс "Прикарпатзахідтранс".
Також він торкнувся питання деолігархізації, яку, на його думку, прискорить запровадження ренти на видобуток вугілля і руди – за аналогією ренти на видобуток газу. Ця норма, на його думку, також може стати джерелом соціальної допомоги шахтарям.
Нагадаємо, недосконалість у сфері реєстрації майнових прав в Україні є ще одним джерелом корупції в державі.