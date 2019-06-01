Луценко розповів про чергову "дірку" для корупції

"Спільно з Нацполіцією вчора відбили чергову рейдерську атаку. Цього разу об‘єктом шахраїв, чорних нотаріусів та тітушок було 18 тисячне місто на Київщині. Бандити затримані, арешти на майно накладені. Але це ще раз свідчить про необхідність змін до законодавства про реєстраційні функції, яких ми з Міністром юстиції добиваємося вже другий рік. Це - джерело корупції номер 4 в моїй класифікації", - зазначив Генпрокурор.



За його словами, в Україні є три великі джерела для корупції – 3600 підприємств державного сектору, половина з яких є збитковими чи неприбутковими для держави, оскільки гроші з них "викачують" певні державні чиновники через призначених ними управлінців.



На його думку, майже всі державні підприємства мають бути приватизовані з тим, щоб держава отримала за них кошти, а громадяни змогли отримати нормальні робочі місця з "білою" зарплатою тощо. Виключення у сфері приватизації, на думку Генпрокурора, слід зробити лише для стратегічних підприємств – НАК "Нафтогазу", "Турбоатому" тощо.



При цьому він додав, що другою важливою проблемою в питанні корупції є митниця. За оцінками спеціалістів, 30% доходів від митниці перебуває у тіні. Вирішити цю проблему голова ГПУ запропонував за допомогою введення електронних систем – сканерів, систем обліку тощо.



Крім того, Луценко зазначив рейдерство як третю велику проблему корупції. На його думку, рейдерство в країні "розквітло" після того, як законодавці дозволили комунальним підприємствам займатися питаннями реєстрації майнових прав, що дало змогу шахраям змінювати власників тих чи інших об’єктів за допомого "одного натискання комп’ютерної миші".



"Закриття цих трьох дірок дозволить українському кораблю вийти в море", - резюмував Генпрокурор, додавши при цьому, що в Україні вже "залатано багато дірок корупції" – зокрема переведення державних закупівель на прозорий он-лайн майданчик ProZorro, закриття різних схем навколо НАК "Нафтогаз Україна", автоматизація повернення ПДВ, а також прозорий доступ до ліцензій.



Нагадаємо, за оцінкою Генпрокурора Юрія Луценко, протягом трьох років в Україні винесли 2 тис. 876 вироків корупціонерам.