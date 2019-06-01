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Луценко рассказал об очередной "дыре" для коррупции

Луценко рассказал об очередной "дыре" для коррупции

Киев  •  УНН

 • 14935 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Несовершенство в сфере регистрации имущественных прав в Украине является еще одним источником коррупции в государстве. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в видеоблоге, передает УНН.

"Совместно с Нацполицией вчера отбили очередную рейдерскую атаку. На этот раз объектом мошенников, черных нотариусов и титушок было восемнадцатитысячный город Киевской области. Бандиты задержаны, аресты на имущество наложены. Но это еще раз свидетельствует о необходимости изменений в законодательство о регистрационных функции, которых мы с Министром юстиции добиваемся уже второй год. Это - источник коррупции номер 4 в моей классификации ", - отметил генпрокурор.

По его словам, в Украине есть три больших источника для коррупции - 3600 предприятий государственного сектора, половина из которых являются убыточными или неприбыльными для государства, поскольку деньги с них "выкачивают" определенные государственные чиновники через назначенных ими управленцев.

По его мнению, почти все государственные предприятия должны быть приватизированы с тем, чтобы государство получило за них деньги, а граждане смогли получить нормальные рабочие места с "белой" зарплатой и тому подобное. Исключение в сфере приватизации, по мнению генпрокурора, следует сделать только для стратегических предприятий - НАК "Нафтогаза", "Турбоатома" тому подобное.

При этом он добавил, что второй важной проблемой в вопросе коррупции является таможня. По оценкам специалистов, 30% доходов от таможни находится в тени. Решить эту проблему председатель ГПУ предложил посредством введения электронных систем - сканеров, систем учета и тому подобное.

Кроме того, Луценко отметил рейдерство как третью большую проблему коррупции. По его мнению, рейдерство в стране "расцвело" после того, как законодатели разрешили коммунальным предприятиям заниматься вопросами регистрации имущественных прав, что позволило мошенникам менять владельцев тех или иных объектов с работодателем "одного нажатия компьютерной мыши".

"Закрытие этих трех дыр позволит украинскому кораблю выйти в море", - резюмировал Генпрокурор, добавив при этом, что в Украине уже "заштопано много дыр коррупции" - в частности перевод государственных закупок на прозрачный онлайн площадка ProZorro, закрытие различных схем вокруг НАК "Нафтогаз Украины", автоматизация возврат НДС, а также прозрачный доступ к лицензиям.

Напомним, по оценке генпрокурора Юрия Луценко, в течение трех лет в Украине вынесли 2 тыс. 876 приговоров коррупционерам.

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