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Отсутствующий на заседании СНБО Луценко напомнил об угрозе газовой блокады Украины

Отсутствующий на заседании СНБО Луценко напомнил об угрозе газовой блокады Украины

Киев  •  УНН

 • 13582 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. В Украине есть угроза газовой блокады. Такое мнение высказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook, передает УНН.

"Вчера состоялось первое заседание СНБО под председательством Президента Зеленского. Рассматривали проблемы в области энергетики. Если бы господин секретарь Данилюк не забыл меня пригласить туда, я бы сказал следующее. Россия накопила в европейских (важно - неукраинских) хранилищах большие объемы газа для зимнего потребления ЕС. Очевидно, что страна-агрессор планирует блокаду нашей трубы ", - отметил Луценко.

По его словам, собственных объемов газа не хватит для поддержания давления в газотранспортной системе, а для импорта газа надо дополнительно 3 млрд кубометров газа. В этих условиях надо срочно отменить решение Кабмина об изъятии 90% доходов "Нафтогаза".

Кроме того, по его словам, незаконный отбор газа частными облгазами составил в этом году 5 млрд. кубометров. К концу года объем хищений может составить 10 млрд кубов.

"Очевидно, что надо не только надеяться на действия от НАБУ, но и лишить, наконец, эти искусственные олигархические кормушки статуса поставки газа населению, что переносится уже с 2015 года", - подчеркнул генпрокурор.

При этом он добавил, что в условиях объявленной РФ нефтяной блокады Украины должно в силу давно утвержденных санкций против "Роснефти" наконец передать в государственное управление целостный имущественный комплекс "ПрикарпатЗападтранс".

Также он затронул вопрос деолигархизации, которую, по его мнению, ускорит введение ренты на добычу угля и руды - по аналогии ренты на добычу газа. Эта норма, по его мнению, также может стать источником социальной помощи шахтерам.

Напомним, несовершенство в сфере регистрации имущественных прав в Украине является еще одним источником коррупции в государстве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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