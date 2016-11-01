Відсьогодні в Україні заборонено ловити рибу на зимувальних ямах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Відсьогодні до закінчення весняно-літньої заборони на зимувальних ямах забороняється любительське, спортивне та промислове рибальство. Про це УНН повідомили в прес-службі Держрибагентства.
В кожній області України період та місця зимувальних ям визначаються індивідуально, залежно від погодних умов.
“Це другий важливий період в житті риби. Перший — це нерест, коли діє весняна заборона на вилов риби. Дуже важливо, щоб в місцях, де риба перебуватиме з 1 листопада до кінця зими не здійснювався вилов риби — і любителями, і промисловиками, і спортсменами. Це необхідно для того, щоб риба могла спокійно пережити зиму і розпочати весняний нерест”, — прокоментував голова Держрибагентства Ярема Ковалів.
Для збереження рибних ресурсів Держрибагентством вводиться заборона на вилов риби на зимувальних ямах.
“Ми плануємо збільшити розмір штрафів не тільки за порушення і незаконний вилов на зимувальних ямах. Наприклад, за порушення правил рибальства зараз штраф складає 34-170 грн. Планується, що мінімальний штраф за такий вид порушення буде 1700 грн. За певні види порушень, наприклад, за вилов на зимувальних ямах з використанням електровудок чи вибухових засобів буде передбачена виключно кримінальна відповідальність”, — наголосив Я.Ковалів.
Довідка: зимувальна яма — місце масового скупчення риб у заглибленнях дна річок і озер в зимовий період. При зниженні температури у водоймах нижче 8 градусів починається зимова міграція до місця зимівлі. У риби різко знижується активність, практично повністю припиняється споживання їжі, уповільнюється інтенсивність росту, знижується частота серцевих скорочень, сповільнюються реакції на подразники.