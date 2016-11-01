С сегодняшнего дня в Украине запретили ловить рыбу на зимовальных ямах

ukru
15 марта, 19:03 • 115371 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167050 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138237 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130655 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112936 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105545 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101468 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135318 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132117 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127874 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 55871 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

16 марта, 13:01 • 51516 просмотра
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 34207 просмотра
Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

16 марта, 14:34 • 40093 просмотра
Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

16 марта, 15:21 • 29641 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 135318 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 134724 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 269802 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 298827 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 234826 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 34213 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109303 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 132117 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 114917 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 132025 просмотра
Актуальное
С сегодняшнего дня в Украине запретили ловить рыбу на зимовальных ямах

С сегодняшнего дня в Украине запретили ловить рыбу на зимовальных ямах

Киев • УНН

 • 11939 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. С сегодняшнего дня до окончания весенне-летнего запрета на зимовальных ямах запрещается любительское, спортивное и промышленное рыболовство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госрыбагентства.

В каждой области Украины период и места зимовальных ям определяются индивидуально, в зависимости от погодных условий.

"Это второй важный период в жизни рыбы. Первый - это нерест, когда действует весенний запрет на вылов рыбы. Очень важно, чтобы в местах, где рыба будет находиться с 1 ноября до конца зимы не осуществлялся вылов рыбы - и любителями, и промысловиками, и спортсменами. Это необходимо для того, чтобы рыба могла спокойно пережить зиму и начать весенний нерест", - прокомментировал глава Госрыбагентства Ярема Ковалив.

Для сохранения рыбных ресурсов Госрыбагентство вводит запрет на лов рыбы на зимовальных ямах.

"Мы планируем увеличить размер штрафов не только за нарушение и незаконный вылов на зимовальных ямах. Например, за нарушение правил рыболовства сейчас штраф составляет 34-170 грн. Планируется, что минимальный штраф за такой вид нарушения будет 1 700 грн. За определенные виды нарушений, например, лов на зимовальных ямах с использованием электроудочек или взрывчатых средств будет предусмотрена исключительно уголовная ответственность", - подчеркнул Я.Ковалив.

Справка: зимовальная яма - место массового скопления рыб в углублениях дна рек и озер в зимний период. При снижении температуры в водоемах ниже 8 градусов начинается зимняя миграция к месту зимовки. У рыбы резко снижается активность, практически полностью прекращается потребление пищи, замедляется интенсивность роста, снижается частота сердечных сокращений, замедляются реакции на раздражители.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы