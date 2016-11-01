С сегодняшнего дня в Украине запретили ловить рыбу на зимовальных ямах

В каждой области Украины период и места зимовальных ям определяются индивидуально, в зависимости от погодных условий.

"Это второй важный период в жизни рыбы. Первый - это нерест, когда действует весенний запрет на вылов рыбы. Очень важно, чтобы в местах, где рыба будет находиться с 1 ноября до конца зимы не осуществлялся вылов рыбы - и любителями, и промысловиками, и спортсменами. Это необходимо для того, чтобы рыба могла спокойно пережить зиму и начать весенний нерест", - прокомментировал глава Госрыбагентства Ярема Ковалив.

Для сохранения рыбных ресурсов Госрыбагентство вводит запрет на лов рыбы на зимовальных ямах.



"Мы планируем увеличить размер штрафов не только за нарушение и незаконный вылов на зимовальных ямах. Например, за нарушение правил рыболовства сейчас штраф составляет 34-170 грн. Планируется, что минимальный штраф за такой вид нарушения будет 1 700 грн. За определенные виды нарушений, например, лов на зимовальных ямах с использованием электроудочек или взрывчатых средств будет предусмотрена исключительно уголовная ответственность", - подчеркнул Я.Ковалив.

Справка: зимовальная яма - место массового скопления рыб в углублениях дна рек и озер в зимний период. При снижении температуры в водоемах ниже 8 градусов начинается зимняя миграция к месту зимовки. У рыбы резко снижается активность, практически полностью прекращается потребление пищи, замедляется интенсивность роста, снижается частота сердечных сокращений, замедляются реакции на раздражители.