Відсьогодні в Україні дозволили роботу кінотеатрів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. В Україні з 2 липня дозволено роботу кінотеатрів - уряд раніше вніс відповідні зміни до адаптивного карантину, введеного через поширення коронавірусу, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
Так, на засіданні 25 червня Кабмін підтримав ініціативу МОЗ і вніс зміни до постанови, якою регламентується карантин.
"Зокрема, передбачається заборона роботи кінотеатрів до 1 липня, а з 2 липня - дозвіл на їх роботу, але з наповненістю не більше 50 відсотків та за умови дотримання інших чітких вимог", - йдеться у повідомленні.
Додамо, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає, що так звана розсадка "шахматкою", яку зможуть використовувати кінотеатри, має стати рішенням для усіх закладів культури, у яких є стаціонарні місця для сидіння - тобто відмінити обмеження про дотримання 1,5 метрової дистанції.