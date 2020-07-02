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С сегодняшнего дня в Украине разрешили работу кинотеатров

С сегодняшнего дня в Украине разрешили работу кинотеатров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. В Украине со 2 июля разрешена работа кинотеатров - правительство ранее внесло соответствующие изменения в адаптивный карантин, введенный из-за распространения коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Так, на заседании 25 июня Кабмин поддержал инициативу Минздрава и внес изменения в постановление, которым регламентируется карантин.

"В частности, предусматривается запрет работы кинотеатров до 1 июля, а с 2 июля - разрешение на их работу, но с наполненностью не более 50 процентов и при условии соблюдения других четких требований", - говорится в сообщении.

Добавим, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что так называемая рассадка "шахматкой", которую смогут использовать кинотеатры, должна стать решением для всех учреждений культуры, в которых есть стационарные места для сидения - то есть отменить ограничения о соблюдении 1,5 метровой дистанции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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