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Відсьогодні набирає чинності закон про «рибну реформу» – Мінагро

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні вступає в дію Закон № 7616 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів та сфері аквакультури», повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, передає УНН.

Деталі

Закон започатковує реформу в галузі рибного господарства, сприятиме її відновленню, подоланню корупційних схем та збільшенню надходжень до бюджетів місцевих громад.

Нова норма передбачає створення Єдиної державної електронної системи управління галуззю «єРиба» з метою цифровізації галузі; запровадження механізму видачі дозвільних документів в електронній формі; забезпечення всіх риболовних суден засобами дистанційного контролю; встановлення законодавчих вимог до рибоприймальних пунктів як вагомого важелю для обліку виловлених водних біоресурсів і продукції з них тощо.

Цитата

«Зокрема, з прийняттям Закону повноцінно запрацюють електронні аукціони на право промислового вилову риби, які до цього проводилися як урядовий експеримент. Прозорий механізм торгів створить рівні умови економічної конкуренції та забезпечить рівний доступ до промислу для нових суб’єктів господарювання.

У цілому реалізація цього Закону створить умови для розвитку галузі рибного господарства, стимулювання боротьби з незаконним, непідзвітним та неврегульованим рибальством та забезпечить можливість європейської інтеграції норм права, що стосуються галузі», – пояснили у Міністерстві..

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