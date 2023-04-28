С сегодняшнего дня вступает в силу закон о "рыбной реформе" - Минагро
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сегодня вступает в действие Закон № 7616 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования государственного регулирования в области рыбного хозяйства, сохранения и рационального использования водных биоресурсов и сфере аквакультуры», сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.
Детали
Закон начинает реформу в области рыбного хозяйства, будет способствовать ее восстановлению, преодолению коррупционных схем и увеличению поступлений в бюджеты местных общин.
Новая норма предусматривает создание Единой государственной электронной системы управления отраслью «єРиба» с целью цифровизации отрасли; внедрение механизма выдачи разрешительных документов в электронной форме; обеспечение всех рыболовных судов средствами дистанционного контроля; установление законодательных требований к рыбоприемным пунктам как весомого рычага для учета выловленных водных биоресурсов и продукции из них и тому подобное.
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«В частности, с принятием Закона полноценно заработают электронные аукционы на право промышленного вылова рыбы, которые до этого проводились как правительственный эксперимент. Прозрачный механизм торгов создаст равные условия экономической конкуренции и обеспечит равный доступ к промыслу для новых субъектов хозяйствования.
В целом реализация этого Закона создаст условия для развития отрасли рыбного хозяйства, стимулирования борьбы с незаконным, неподотчетным и неурегулированным рыболовством и обеспечит возможность европейской интеграции норм права, касающихся отрасли», – объяснили в Министерстве.
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