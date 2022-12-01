Відпустки для військових під час воєнного стану: що зміниться
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Під час дії воєнного стану військовослужбовці можуть йти у відпустки (не більш як на 10 днів) без пояснення причин. Про це йдеться в ухваленому Верховною Радою законопроєкті №8081, передає УНН із посиланням на "Слугу народу".
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Як зауважила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, за чинним законодавством, бійцю можуть надати короткострокову відпустку тільки з певних причин – "за сімейними обставинами", однак також залишається конструкція "за рішенням командира".
"У нашому документі ми прибираємо ці формулювання, бо є багато потреб у таких коротких відпустках на 2-3 дні або після поранень. До того ж ми даємо людині час на добирання додому (не більше 2 діб в один бік) і він не входить у ці 10 днів", – наголосила народна депутатка.
Також до другого читання уточнено, що військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, але за умови одночасної відсутності не більше 30 % загальної чисельності захисників певної категорії відповідного підрозділу, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.
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