У листопаді на склади ЗСУ зимові куртки передавали у ритмі понад 10 тис. штук на добу - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. В листопаді Міністерство оборони України передавало на склади ЗСУ зимові куртки у ритмі понад 10 тис. штук на добу. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу, передає УНН.
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«Якщо брати в середньому, то в листопаді Міністерство оборони передавало на склади ЗСУ зимові куртки у ритмі понад 10 тис. штук на добу. У подібному ритмі передавалося й зимове взуття. Це те, що офіційно бралося на облік у ЗСУ й далі командування розподіляє згідно з пріоритетів», - сказала Маляр.
Деталі
Також вона розповіла, що в період з 24 по 30 листопада Міноборони для забезпечення підрозділів ЗСУ поставило понад 10 тис. бронежилетів, понад 4 тис. шоломів, 76 тис. пар зимового взуття.
«Крім того, за тиждень Міністерство оборони передало до Збройних сил понад 62 тис. зимових штанів, понад 62 тис. комплектів костюмів польових, понад 44 тис. шапок зимових, понад 22 тис. курток костюму утеплювача, це фліски та майже 90 тис. комплектів білизни натільної демісезонної та зимової», - зазначила Маляр.
Також вона повідомила, що в загальному обсязі вже переданих до війська зимових курток 85% складають придбані за контрактом Міністерства оборони, 10% - це матеріально-технічна допомога від наших партнерів і 5% це благодійна допомога.
Доповнення
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив, що Литва найближчим часом надішле українцям партію снарядів калібру 155 мм, а також - протягом місяця - партію зимової форми.
5 листопада ризькою компанією «PRIVA» було розпочато пошив зимової військової форми для підрозділів Збройних сил України.