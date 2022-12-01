В ноябре на склады ВСУ зимние куртки передавали в ритме более 10 тыс. штук в сутки - Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В ноябре Министерство обороны Украины передавало на склады ВСУ зимние куртки в ритме более 10 тыс. штук в сутки. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга, передает УНН.
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«Если брать в среднем, то в ноябре Министерство обороны передавало на склады ВСУ зимние куртки в ритме более 10 тыс. штук в сутки. В подобном ритме передавалась и зимняя обувь. Это то, что официально бралось на учет в ВСУ и дальше командование распределяет согласно приоритетам», - сказала Маляр.
Детали
Также она рассказала, что в период с 24 по 30 ноября Минобороны для обеспечения подразделений ВСУ поставило более 10 тыс. бронежилетов, более 4 тыс. шлемов, 76 тыс. пар зимней обуви.
«Кроме того, за неделю Министерство обороны передало в Вооруженные силы более 62 тыс. зимних штанов, более 62 тыс. комплектов костюмов полевых, более 44 тыс. зимних шапок, более 22 тыс. курток костюма утеплителя, это флиски и почти 90 тыс. комплектов белья нательной демисезонной и зимней», - отметила Маляр.
Также она сообщила, что в общем объеме уже переданных в армию зимних курток 85% составляют приобретенные по контракту Министерства обороны, 10% – это материально-техническая помощь от наших партнеров и 5% это благотворительная помощь.
Дополнение
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил, что Литва в ближайшее время пришлет украинцам партию снарядов калибра 155 мм, а также – в течение месяца – партию зимней формы.
5 ноября рижской компанией «PRIVA» было начато пошив зимней военной формы для подразделений Вооруженных сил Украины.