Отпуска для военных во время военного положения: что изменится

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Как отметила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, по действующему законодательству, бойцу могут предоставить краткосрочный отпуск только по определенным причинам – "по семейным обстоятельствам", однако также остается конструкция "по решению командира".

"В нашем документе мы убираем эти формулировки, потому что есть много потребностей в таких коротких отпусках на 2-3 дня или после ранений. К тому же мы даем человеку время добраться домой (не более 2 суток в одну сторону) и оно не входит в эти 10 дней", – подчеркнула народная депутат.

Также ко второму чтению уточнено, что военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска, но при одновременном отсутствии не более 30% общей численности защитников определенной категории соответствующего подразделения, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения.

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