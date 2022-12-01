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Отпуска для военных во время военного положения: что изменится

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Во время действия военного положения военнослужащие могут уходить в отпуска (не более 10 дней) без объяснения причин. Об этом говорится в принятом Верховной Радой законопроекте №8081, передает УНН со ссылкой на "Слугу народа".

Детали

Как отметила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, по действующему законодательству, бойцу могут предоставить краткосрочный отпуск только по определенным причинам – "по семейным обстоятельствам", однако также остается конструкция "по решению командира".

"В нашем документе мы убираем эти формулировки, потому что есть много потребностей в таких коротких отпусках на 2-3 дня или после ранений. К тому же мы даем человеку время добраться домой (не более 2 суток в одну сторону) и оно не входит в эти 10 дней", – подчеркнула народная депутат.

Также ко второму чтению уточнено, что военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска, но при одновременном отсутствии не более 30% общей численности защитников определенной категории соответствующего подразделения, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения.

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