Відповідальний та безпечний розвиток ШІ: Україна отримала важливу відзнаку

$42.340.08
49.310.42
ukenru
2 грудня, 12:35 • 14571 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 41879 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 34143 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 27329 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 26649 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 55409 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 52417 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 60153 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 51543 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 46809 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
97%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю2 грудня, 09:30 • 27937 перегляди
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перервуPhotoVideo2 грудня, 10:45 • 17722 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 22805 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції14:40 • 20547 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 21246 перегляди
Публікації
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри16:58 • 12700 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 21359 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції14:40 • 20658 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 22908 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 41842 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Стів Віткофф
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ірландія
Туреччина
Флорида
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 43030 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 44953 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 100972 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 75553 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 91515 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Bild
ChatGPT
Опалення

Відповідальний та безпечний розвиток ШІ: Україна отримала важливу відзнаку

Київ • УНН

 • 512 перегляди

Міжнародна асоціація Artificial Intelligence Ethics International відзначила Україну за внесок у прозорий та безпечний розвиток штучного інтелекту. Нагороду отримали за проєкт Sandbox для ШІ та блокчейн-стартапів на конференції AI Horizon 2025.

Відповідальний та безпечний розвиток ШІ: Україна отримала важливу відзнаку

Міжнародна асоціація Artificial Intelligence Ethics International (AIEI) відзначила внесок України у прозорий, відповідальний та безпечний розвиток штучного інтелекту, передає УНН із посиланням на Мінцифри.

Деталі

Як повідомили у відомстві, нагороду отримали на конференції AI Horizon 2025, де світові лідери індустрії обговорювали майбутнє технологій. Експерти високо оцінили український проєкт — Sandbox для ШІ та блокчейн-стартапів.

Sandbox — це державна "пісочниця", в якій зароджуються українські технології. У ній компанії можуть тестувати свої продукти, навіть якщо для них ще немає чітких законів. Це дозволяє бізнесу розвиватися, а державі — контролювати, щоб нові технології були безпечними.

AIEI — організація, яка об’єднує глобальну спільноту експертів для просування стандартів етичного штучного інтелекту. Вона займається формуванням відповідальної політики у сфері ШІ, обміном знаннями між різними індустріями та підтримкою інновацій, що базуються на принципах чесності й безпеки.

У Мінцифри додали, що ця нагорода — доказ того, що Україна серед технологічних лідерів світу.

Ми активно співпрацюємо з AI Alliance та впроваджуємо найкращий міжнародний досвід. Головна мета — щоб штучний інтелект в Україні розвивався швидко, але при цьому залишався безпечним і працював на користь людей 

- йдеться у повідомленні.

В Україні 42% дорослих і 70 % підлітків користуються ШІ - дослідження12.11.25, 20:34 • 6217 переглядiв

Антоніна Туманова

Технології
Техніка
Україна