Відповідальний та безпечний розвиток ШІ: Україна отримала важливу відзнаку
Київ • УНН
Міжнародна асоціація Artificial Intelligence Ethics International відзначила Україну за внесок у прозорий та безпечний розвиток штучного інтелекту. Нагороду отримали за проєкт Sandbox для ШІ та блокчейн-стартапів на конференції AI Horizon 2025.
Міжнародна асоціація Artificial Intelligence Ethics International (AIEI) відзначила внесок України у прозорий, відповідальний та безпечний розвиток штучного інтелекту, передає УНН із посиланням на Мінцифри.
Деталі
Як повідомили у відомстві, нагороду отримали на конференції AI Horizon 2025, де світові лідери індустрії обговорювали майбутнє технологій. Експерти високо оцінили український проєкт — Sandbox для ШІ та блокчейн-стартапів.
Sandbox — це державна "пісочниця", в якій зароджуються українські технології. У ній компанії можуть тестувати свої продукти, навіть якщо для них ще немає чітких законів. Це дозволяє бізнесу розвиватися, а державі — контролювати, щоб нові технології були безпечними.
AIEI — організація, яка об’єднує глобальну спільноту експертів для просування стандартів етичного штучного інтелекту. Вона займається формуванням відповідальної політики у сфері ШІ, обміном знаннями між різними індустріями та підтримкою інновацій, що базуються на принципах чесності й безпеки.
У Мінцифри додали, що ця нагорода — доказ того, що Україна серед технологічних лідерів світу.
Ми активно співпрацюємо з AI Alliance та впроваджуємо найкращий міжнародний досвід. Головна мета — щоб штучний інтелект в Україні розвивався швидко, але при цьому залишався безпечним і працював на користь людей
