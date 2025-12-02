Ответственное и безопасное развитие ИИ: Украина получила важную награду

$42.340.08
2 декабря, 12:35 • 15031 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 43708 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 35155 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 28290 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 27381 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 55684 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 52633 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 60218 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 51632 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 46883 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью2 декабря, 09:30 • 28737 просмотра
Депутаты заблокировали трибуну в ВР, Стефанчук объявил перерывPhotoVideo2 декабря, 10:45 • 18555 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 24353 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции14:40 • 22100 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex14:41 • 22813 просмотра
публикации
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры16:58 • 13585 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex14:41 • 22907 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции14:40 • 22194 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 24454 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 43682 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 43464 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 45347 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 101327 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 75897 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 91864 просмотра
Техника
Социальная сеть
ТикТок
Бильд
ЧатГПТ

Ответственное и безопасное развитие ИИ: Украина получила важную награду

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Международная ассоциация Artificial Intelligence Ethics International отметила Украину за вклад в прозрачное и безопасное развитие искусственного интеллекта. Награду получили за проект Sandbox для ИИ и блокчейн-стартапов на конференции AI Horizon 2025.

Ответственное и безопасное развитие ИИ: Украина получила важную награду

Международная ассоциация Artificial Intelligence Ethics International (AIEI) отметила вклад Украины в прозрачное, ответственное и безопасное развитие искусственного интеллекта, передает УНН со ссылкой на Минцифры.

Детали

Как сообщили в ведомстве, награду получили на конференции AI Horizon 2025, где мировые лидеры индустрии обсуждали будущее технологий. Эксперты высоко оценили украинский проект — Sandbox для ИИ и блокчейн-стартапов.

Sandbox — это государственная "песочница", в которой зарождаются украинские технологии. В ней компании могут тестировать свои продукты, даже если для них еще нет четких законов. Это позволяет бизнесу развиваться, а государству — контролировать, чтобы новые технологии были безопасными.

AIEI — организация, объединяющая глобальное сообщество экспертов для продвижения стандартов этического искусственного интеллекта. Она занимается формированием ответственной политики в сфере ИИ, обменом знаниями между различными индустриями и поддержкой инноваций, основанных на принципах честности и безопасности.

В Минцифры добавили, что эта награда — доказательство того, что Украина среди технологических лидеров мира.

Мы активно сотрудничаем с AI Alliance и внедряем лучший международный опыт. Главная цель — чтобы искусственный интеллект в Украине развивался быстро, но при этом оставался безопасным и работал на пользу людей 

- говорится в сообщении.

В Украине 42% взрослых и 70% подростков пользуются ИИ - исследование12.11.25, 20:34 • 6217 просмотров

Антонина Туманова

