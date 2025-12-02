Ответственное и безопасное развитие ИИ: Украина получила важную награду

Международная ассоциация Artificial Intelligence Ethics International (AIEI) отметила вклад Украины в прозрачное, ответственное и безопасное развитие искусственного интеллекта, передает УНН со ссылкой на Минцифры.

Детали

Как сообщили в ведомстве, награду получили на конференции AI Horizon 2025, где мировые лидеры индустрии обсуждали будущее технологий. Эксперты высоко оценили украинский проект — Sandbox для ИИ и блокчейн-стартапов.

Sandbox — это государственная "песочница", в которой зарождаются украинские технологии. В ней компании могут тестировать свои продукты, даже если для них еще нет четких законов. Это позволяет бизнесу развиваться, а государству — контролировать, чтобы новые технологии были безопасными.

AIEI — организация, объединяющая глобальное сообщество экспертов для продвижения стандартов этического искусственного интеллекта. Она занимается формированием ответственной политики в сфере ИИ, обменом знаниями между различными индустриями и поддержкой инноваций, основанных на принципах честности и безопасности.

В Минцифры добавили, что эта награда — доказательство того, что Украина среди технологических лидеров мира.

Мы активно сотрудничаем с AI Alliance и внедряем лучший международный опыт. Главная цель — чтобы искусственный интеллект в Украине развивался быстро, но при этом оставался безопасным и работал на пользу людей - говорится в сообщении.

В Украине 42% взрослых и 70% подростков пользуются ИИ - исследование