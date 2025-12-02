Ответственное и безопасное развитие ИИ: Украина получила важную награду
Киев • УНН
Международная ассоциация Artificial Intelligence Ethics International отметила Украину за вклад в прозрачное и безопасное развитие искусственного интеллекта. Награду получили за проект Sandbox для ИИ и блокчейн-стартапов на конференции AI Horizon 2025.
Детали
Как сообщили в ведомстве, награду получили на конференции AI Horizon 2025, где мировые лидеры индустрии обсуждали будущее технологий. Эксперты высоко оценили украинский проект — Sandbox для ИИ и блокчейн-стартапов.
Sandbox — это государственная "песочница", в которой зарождаются украинские технологии. В ней компании могут тестировать свои продукты, даже если для них еще нет четких законов. Это позволяет бизнесу развиваться, а государству — контролировать, чтобы новые технологии были безопасными.
AIEI — организация, объединяющая глобальное сообщество экспертов для продвижения стандартов этического искусственного интеллекта. Она занимается формированием ответственной политики в сфере ИИ, обменом знаниями между различными индустриями и поддержкой инноваций, основанных на принципах честности и безопасности.
В Минцифры добавили, что эта награда — доказательство того, что Украина среди технологических лидеров мира.
Мы активно сотрудничаем с AI Alliance и внедряем лучший международный опыт. Главная цель — чтобы искусственный интеллект в Украине развивался быстро, но при этом оставался безопасным и работал на пользу людей
