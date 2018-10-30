Відомий боксерський промоутер назвав Усика героєм для України

“У нього (Усика — ред.) є швидкість, боксерські можливості, технічні вміння. Як же він переміг Мурата Гассієва в фіналі Суперсерії. Як говорив Абель Санчес: „Ніхто не побив би Усика в ту ніч“. Насправді, я думаю, що його перехід в суперважкий дивізіон після успіху в крузервейті стане найбільш правильним рішенням. Він не найбільший супертяж, не такий, як Діонтей Уайлдер, Тайсон Ф’юрі і Ентоні Джошуа, але у нього хороший набір умінь — швидкість, спритність. Він спритний лівша, і це допоможе йому добре виступати в більш важчій категорії”, — наголосив Леффлер.

Також на думку промоутера Усик багато, що значить для своєї країни.

"Я бачив Усика в Києві під час Конвенції WBC. Він дійсно герой у себе в країні. Як Головкін в Казахстані, так і Усик в Україні. Ломаченко поїхав виступати в США, а Усик провів кілька боїв в Україні. Це зміцнило зв’язок Олександра з Україною, а Василь більше заробляв собі ім’я в США", — додав Леффлер.

Нагадаємо, що вже 10 листопада на Усика очікує двобій проти британця Тоні Беллью, який проходитиме у Манчестері.