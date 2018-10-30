Известный боксерский промоутер назвал Усика героем для Украины

"У него (Усика - ред.) есть скорость, боксерские возможности, технические умения. Как же он победил Мурата Гассиева в финале Суперсерии! Как говорил Абель Санчес: "Никто не победил бы Усика в ту ночь". На самом деле, я думаю, что его переход в супертяжелый дивизион после успеха в крузервейте станет самым правильным решением. Он не наибольший супертяжеловес, не такой, как Дионтей Уайлдер, Тайсон Фьюри и Джошуа, но у него хороший набор умений - скорость, ловкость. Он ловкий левша, и это поможет ему хорошо выступать в более тяжелой категории", - подчеркнул Леффлер.

Также по мнению промоутера Усик многое значит для своей страны.

"Я видел Усика в Киеве во время Конвенции WBC. Он действительно герой у себя в стране. Как Головкин в Казахстане, так и Усик в Украине. Ломаченко поехал выступать в США, а Усик провел несколько боев в Украине. Это укрепило связь Александра с Украины, а Василий больше зарабатывал себе имя в США", - добавил Леффлер.

Напомним, что уже 10 ноября на Усика ожидает поединок против британца Тони Беллью, который пройдет в Манчестере.