Кличко оцінив рівень фізичного стану Усика перед боєм з Беллью

За словами Володимира, багато фанатів не знають максимальних можливостей Беллью в рингу, а британцеві доведеться битися з кращого версією Олександра Усика.

“У Усика просто дивовижна техніка і прекрасна швидкість рук. У нього є можливість робити великі речі в супертяжах, але йому потрібно це робити в правильний час. Я дуже радий його успіхам. Він молодий, б’є рекорди і взагалі абсолютний чемпіон. Беллью чекає поєдинок проти дуже небезпечного бійця. Зараз Олександр, напевно, на піку своїх фізичних кондицій. Я не кажу, що Усику буде легко, але я просто хочу, щоб мій співвітчизник продовжив вигравати. Багато фанатів не знають максимум можливостей Беллью в рингу, тому їх поєдинок буде дуже цікавий уболівальника”, — зазначив Кличко.

Як повідомляв УНН, Беллью та Усик провели першу дуель поглядів.