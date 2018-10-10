Кличко оцінив рівень фізичного стану Усика перед боєм з Беллью
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Колишній чемпіон світу з боксу, олімпійський чемпіон-1996 Володимир Кличко дав свій прогноз на запланований на 10 листопада в Манчестері поєдинок між володарем пояса “почесного” чемпіона світу за версією WBC в першій важкій вазі Тоні Беллью і абсолютним чемпіоном світу в крузервейте Олександром Усиком, повідомляє УНН із посиланням на сайт Klitschko-brothers.
За словами Володимира, багато фанатів не знають максимальних можливостей Беллью в рингу, а британцеві доведеться битися з кращого версією Олександра Усика.
“У Усика просто дивовижна техніка і прекрасна швидкість рук. У нього є можливість робити великі речі в супертяжах, але йому потрібно це робити в правильний час. Я дуже радий його успіхам. Він молодий, б’є рекорди і взагалі абсолютний чемпіон. Беллью чекає поєдинок проти дуже небезпечного бійця. Зараз Олександр, напевно, на піку своїх фізичних кондицій. Я не кажу, що Усику буде легко, але я просто хочу, щоб мій співвітчизник продовжив вигравати. Багато фанатів не знають максимум можливостей Беллью в рингу, тому їх поєдинок буде дуже цікавий уболівальника”, — зазначив Кличко.
Як повідомляв УНН, Беллью та Усик провели першу дуель поглядів.