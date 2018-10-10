Кличко оценил уровень физического состояния Усика перед боем с Беллью
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Бывший чемпион мира по боксу, олимпийский чемпион-1996 Владимир Кличко дал свой прогноз на запланированный на 10 ноября в Манчестере поединок между обладателем пояса “почетного” чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью и абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александр Усик, сообщает УНН со ссылкой на сайт Klitschko-brothers.
По словам Владимира, многие фанаты не знают максимальных возможностей Беллью в ринге, а британцу придется сражаться с лучшей версии Александра Усика.
“У Усика просто удивительная техника и прекрасная скорость рук. У него есть возможность делать большие вещи в супертяжах, но ему это делать в правильное время. Я очень рад его успехам. Он молодой, бьет рекорды и вообще абсолютный чемпион. Беллью ждет поединок против очень опасного бойца. Сейчас Александр, наверное, на пике своих физических кондиций. Я не говорю, что Усику будет легко, но я просто хочу, чтобы мой соотечественник продолжил выигрывать. Многие фанаты не знают максимум возможностей Беллью в ринге, поэтому их поединок будет очень интересный болельщика”, - отметил Кличко.
Как сообщал УНН, Беллью и Усик провели первую дуэль взглядов.