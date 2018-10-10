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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115044 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123043 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162514 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150919 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139566 просмотра

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Кличко оценил уровень физического состояния Усика перед боем с Беллью

Кличко оценил уровень физического состояния Усика перед боем с Беллью

Киев  •  УНН

 • 12780 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Бывший чемпион мира по боксу, олимпийский чемпион-1996 Владимир Кличко дал свой прогноз на запланированный на 10 ноября в Манчестере поединок между обладателем пояса “почетного” чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью и абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александр Усик, сообщает УНН со ссылкой на сайт Klitschko-brothers.

По словам Владимира, многие фанаты не знают максимальных возможностей Беллью в ринге, а британцу придется сражаться с лучшей версии Александра Усика.

“У Усика просто удивительная техника и прекрасная скорость рук. У него есть возможность делать большие вещи в супертяжах, но ему это делать в правильное время. Я очень рад его успехам. Он молодой, бьет рекорды и вообще абсолютный чемпион. Беллью ждет поединок против очень опасного бойца. Сейчас Александр, наверное, на пике своих физических кондиций. Я не говорю, что Усику будет легко, но я просто хочу, чтобы мой соотечественник продолжил выигрывать. Многие фанаты не знают максимум возможностей Беллью в ринге, поэтому их поединок будет очень интересный болельщика”, - отметил Кличко.

Как сообщал УНН, Беллью и Усик провели первую дуэль взглядов.

Украинские Национальные Новости

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