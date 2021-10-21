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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Стали відомі дати проведення пробного ЗНО-2022

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2022 триватиме протягом 5‒22 січня 2022 року. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

Стали відомі дати проведення пробного ЗНО-2022

Деталі

Наголошується, що пробне тестування з української мови, української мови і літератури відбудеться 19 березня, з історії України, з математики, математики (завдання рівня стандарту), з біології, з географії, з фізики, з хімії. Також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 26 березня.

Кожен зареєстрований учасник у день проведення пробного ЗНО може скласти тест з одного навчального предмета.

Особи, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі отримають результати. Їх буде оприлюднено на інформаційних сторінках 25 березня з української мови, української мови і літератури, 1 квітня — з інших навчальних предметів.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість тестування буде визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.

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