Стали відомі дати проведення пробного ЗНО-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2022 триватиме протягом 5‒22 січня 2022 року. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.
Деталі
Наголошується, що пробне тестування з української мови, української мови і літератури відбудеться 19 березня, з історії України, з математики, математики (завдання рівня стандарту), з біології, з географії, з фізики, з хімії. Також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 26 березня.
Кожен зареєстрований учасник у день проведення пробного ЗНО може скласти тест з одного навчального предмета.
Особи, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі отримають результати. Їх буде оприлюднено на інформаційних сторінках 25 березня з української мови, української мови і літератури, 1 квітня — з інших навчальних предметів.
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість тестування буде визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.
Нагадаємо
МОН апробує випускний іспит для магістрів з права.