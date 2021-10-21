Стали известны даты проведения пробного ВНО-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Регистрация для участия в пробном ВНО-2022 продлится 5-22 января 2022 года. Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.
Детали
Отмечается, что пробное тестирование по украинскому языку, украинскому языку и литературе состоится 19 марта, по истории Украины, по математике, математике (задания уровня стандарта), по биологии, географии, физики, химии. Также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 26 марта.
Каждый зарегистрированный пользователь в день проведения пробного ВНО может сдать тест из одного учебного предмета.
Лица, которые введут свои ответы на специальном сервисе получат результаты. Они будут обнародованы на информационных страницах 25 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе, 1 апреля - по другим учебным предметам.
Пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой для участников и неприбыльной для организаторов и проводится за средства физических и юридических лиц. Стоимость тестирования будет определено региональными центрами оценивания качества образования до 20 декабря 2021 года.
Напомним
МОН апробирует выпускной экзамен для магистров по праву.