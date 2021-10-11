МОН апробує випускний іспит для магістрів з права
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Міністерством освіти і науки затверджено Програму єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями “Право” та “Міжнародне право” на магістерському рівні вищої освіти. Про це інформує Osvita.ua, пише УНН.
Деталі
Єдиний державний кваліфікаційний іспит є обов’язковим компонентом атестації випускників, які здобувають ступінь магістра. У Міністерстві освіти і науки зазначають, що в порядку апробації кваліфікаційний іспит за спеціальностями “Право” та “Міжнародне право” планується провести у грудні 2021 року для студентів, які вступили до магістратури 2020 року.
Формат проведення кваліфікаційного іспиту буде уточнено з урахуванням епідеміологічної ситуації та відповідних технічних можливостей.
Екзаменаційна робота буде складатися з фабул (описів фактичних обставин ситуації). До кожної фабули буде наведено не більше 12 тестових завдань (запитань) за чотирма формами тестових завдань.
Загальна кількість завдань тесту — 120, на виконання яких учасникам буде відведено 180 хвилин.
Програма єдиного державного кваліфікаційного іспиту складається з 12 розділів: конституційне право, адміністративне право, адміністративне судочинство, міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини, цивільне право, цивільне процесуальне право, трудове право, міжнародне приватне право, кримінальне право, кримінальне процесуальне право, міжнародне кримінальне право, загальні етичні вимоги правничої професії.
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