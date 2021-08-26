В Україні дозволили позбавляти ступеня бакалавра і магістра

Деталі

Таким чином, Кабмін затвердив Порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації. Цей Порядок визначає процедуру у разі виявлення фактів порушення академічної доброчесності (плагіат тощо).

Згідно з пояснювальною запискою, метою постанови є стимулювання здобувачів освіти дотримуватись академічної доброчесності, а також механізмів притягнення особи до академічної відповідальності після недоброчесного здобуття вищої освіти шляхом позбавлення ступеня вищої освіти.

Додамо

В Україні зможуть позбавляти вченого ступеню за плагіат - у Раді схвалили відповідний закон.