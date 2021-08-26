В Україні дозволили позбавляти ступеня бакалавра і магістра
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Відтепер в українських вищих навчальних закладах можуть позбавляти ступеня бакалавра та магістра через порушення академічної доброчесності. Відповідну постанову схвалив Кабінет міністрів на засіданні, передає кореспондент УНН.
Деталі
Таким чином, Кабмін затвердив Порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації. Цей Порядок визначає процедуру у разі виявлення фактів порушення академічної доброчесності (плагіат тощо).
Згідно з пояснювальною запискою, метою постанови є стимулювання здобувачів освіти дотримуватись академічної доброчесності, а також механізмів притягнення особи до академічної відповідальності після недоброчесного здобуття вищої освіти шляхом позбавлення ступеня вищої освіти.
Додамо
В Україні зможуть позбавляти вченого ступеню за плагіат - у Раді схвалили відповідний закон.