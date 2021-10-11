МОН апробирует выпускной экзамен для магистров права
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Министерством образования и науки утверждена Программа единого государственного квалификационного экзамена по специальности “Право” и “Международное право” на магистерском уровне высшего образования. Об этом информирует Osvita.ua, пишет УНН.
Детали
Единый государственный квалификационный экзамен является обязательным компонентом аттестации выпускников, получающих степень магистра. В Министерстве образования и науки отмечают, что в порядке апробации квалификационный экзамен по специальности “Право” и “Международное право” планируется провести в декабре 2021 для студентов, поступивших в магистратуру 2020 года.
Формат проведения квалификационного экзамена будут уточнены с учетом эпидемиологической ситуации и соответствующих технических возможностей.
Экзаменационная работа будет состоять из фабул (описаний фактических обстоятельств ситуации). К каждой фабулы будет приведено не более 12 тестовых заданий (вопросов) по четырем формам тестовых заданий.
Общее количество заданий теста — 120, на выполнение которых участникам будет отведено 180 минут.
Программа единого государственного квалификационного экзамена состоит из 12 разделов: конституционное право, административное право, административное судопроизводство, международное публичное право, международная защита прав человека, гражданское право, гражданское процессуальное право, трудовое право, международное частное право, уголовное право, уголовное процессуальное право, международное уголовное право, общие этические требования юридической профессии.
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