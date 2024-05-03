Відмовилася станцювати лезгинку: в окупованому Севастополі учасник війни з Україною вдарив дівчину ногою в обличчя
Київ • УНН
В окупованому Севастополі учасник війни з Україною вдарив ногою в обличчя дівчину за відмову танцювати лезгинку. Нападника, імовірно члена формування "Шторм Z", ідентифікували як члена "сво", який відпочивав у місті.
В окупованому Севастополі учасник війни з Україною вдарив ногою в обличчя дівчину за відмову станцювати лезгинку, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.
Як повідомили місцеві паблики 1 травня, чоловік підійшов до незнайомих дівчат і зажадав станцювати лезгінку. Вони відмовилися – він почав їх ображати, а потім ударив одну з них ногою по обличчю.
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Наступного дня у "Z-каналах" з'явилося відеовибачення чоловіка.
Як повідомив "начальник УМВС" Севастополя сергій сігунов, нападник — учасник "сво" і перебував у місті на відпочинку.
"Матеріал зібрано та направлено до військово-слідчого комітету, бо вони перебували у зоні сво, сюди приїжджали на відпочинок", — цитують його так звані місцеві ЗМІ.
У севастопольських пабликах пишуть, що чоловік нібито є учасником формування "шторм z".