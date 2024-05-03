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Відмовилася станцювати лезгинку: в окупованому Севастополі учасник війни з Україною вдарив дівчину ногою в обличчя

Відмовилася станцювати лезгинку: в окупованому Севастополі учасник війни з Україною вдарив дівчину ногою в обличчя

Київ • УНН

 • 28769 перегляди

В окупованому Севастополі учасник війни з Україною вдарив ногою в обличчя дівчину за відмову танцювати лезгинку. Нападника, імовірно члена формування "Шторм Z", ідентифікували як члена "сво", який відпочивав у місті.

В окупованому Севастополі учасник війни з Україною вдарив ногою в обличчя дівчину за відмову станцювати лезгинку, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.

Як повідомили місцеві паблики 1 травня, чоловік підійшов до незнайомих дівчат і зажадав станцювати лезгінку. Вони відмовилися – він почав їх ображати, а потім ударив одну з них ногою по обличчю.

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Наступного дня у "Z-каналах" з'явилося відеовибачення чоловіка.

Як повідомив "начальник УМВС" Севастополя сергій сігунов, нападник — учасник "сво" і перебував у місті на відпочинку.

"Матеріал зібрано та направлено до військово-слідчого комітету, бо вони перебували у зоні сво, сюди приїжджали на відпочинок", — цитують його так звані місцеві ЗМІ.

У севастопольських пабликах пишуть, що чоловік нібито є учасником формування "шторм z".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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