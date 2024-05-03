Отказалась станцевать лезгинку: в оккупированном Севастополе участник войны с Украиной ударил девушку ногой в лицо

В оккупированном Севастополе участник войны с Украиной ударил ногой в лицо девушку за отказ станцевать лезгинку, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Как сообщили местные паблики 1 мая, мужчина подошел к незнакомым девушкам и потребовал станцевать лезгинку. Они отказались - он начал их оскорблять, а затем ударил одну из них ногой по лицу.

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На следующий день в "Z-каналах" появилось видеоизвинение мужчины.

Как сообщил "начальник УМВД" Севастополя Сергей Сигунов, нападавший - участник "сво" и находился в городе на отдыхе.

"Материал собран и направлен в военно-следственный комитет, потому что они находились в зоне сво, сюда приезжали на отдых", - цитируют его так называемые местные СМИ.

В севастопольских пабликах пишут, что мужчина якобы является участником формирования "шторм z".