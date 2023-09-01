Відмовилась називати путіна воєнним злочинцем: у Польщі опозиція зняла з виборів кандидатку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Польська селянська партія відкликала свою кандидатку на вибори до Сенату Малгожату Зих через її відмову назвати російського президента володимира путіна воєнним злочинцем, передає УНН із посиланням на Rzeczpospolitа.
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Відомо, що коли ЗМІ запитали Зих, чи назве вона путіна військовим злочинцем, вона спочатку відповіла, що "не дуже розбирається у великій політиці".
Це призвело до критики з боку лідера партії Владислава Косіняка-Камиша, який заявив, що Зих не буде висунута, якщо не засудить дії президента росії.
Зих пізніше заявила, що однозначно засуджує "брутальну агресію росії проти України" і назвала путіна воєнним злочинцем. Однак у п'ятницю партія підтвердила, що вона все одно зняла кандидатуру Зих.
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