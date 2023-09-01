Отказалась называть путина военным преступником: в Польше оппозиция сняла с выборов кандидатку
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Польская крестьянская партия отозвала свою кандидатку на выборы в Сенат Малгожату Зых из-за ее отказа назвать российского президента владимира путина военным преступником, передает УНН со ссылкой на Rzeczpospolitа.
Детали
Известно, что когда СМИ спросили Зых, назовет ли она путина военным преступником, она сначала ответила, что "не очень разбирается в большой политике".
Это привело к критике со стороны лидера партии Владислава Косиняка-Камыша, который заявил, что Зых не будет выдвинута, если не осудит действия президента россии.
Зых позже заявила, что однозначно осуждает "грубую агрессию россии против Украины" и назвала путина военным преступником. Однако в пятницу партия подтвердила, что она все равно сняла кандидатуру Зых.
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