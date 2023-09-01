Отказалась называть путина военным преступником: в Польше оппозиция сняла с выборов кандидатку

Детали

Известно, что когда СМИ спросили Зых, назовет ли она путина военным преступником, она сначала ответила, что "не очень разбирается в большой политике".

Это привело к критике со стороны лидера партии Владислава Косиняка-Камыша, который заявил, что Зых не будет выдвинута, если не осудит действия президента россии.

Зых позже заявила, что однозначно осуждает "грубую агрессию россии против Украины" и назвала путина военным преступником. Однако в пятницу партия подтвердила, что она все равно сняла кандидатуру Зых.

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